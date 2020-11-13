Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 665 kişiye cezai işlem uygulandı
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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 665 kişiye cezai işlem uygulandı

13.11.2020 09:09 | Son Güncelleme: 13.11.2020 09:12
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 665 kişiye cezai işlem uygulandı

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 665 kişiye cezai işlem yapıldı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 665 kişiye cezai işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 665 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 21 kişiye idari işlem yapılırken denetlenen 365 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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