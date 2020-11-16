Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 578 kişiye ceza
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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 578 kişiye ceza

16.11.2020 09:15 | Son Güncelleme: 16.11.2020 09:18
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 578 kişiye ceza

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 578 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 578 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 578 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 26 kişiye idari işlem yapıldı, denetlenen 302 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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