Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 565 kişiye ceza

?????? Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 565 kişiye ceza kesildi.

?????? Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 565 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 565 kişi hakkında, sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, karantina hükümlerine aykırı davranan 13 kişiye idari işlem yapılırken, denetlenen 300 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak