Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 486 kişiye ceza
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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 486 kişiye ceza

26.11.2020 09:13 | Son Güncelleme: 26.11.2020 09:16
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 486 kişiye ceza

??????? Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 486 kişiye ceza kesildi.

??????? Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 486 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 486 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 24, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 yaş altı 7 kişi ile denetlenen bir iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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