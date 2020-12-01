Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 376 kişiye ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 376 kişiye ceza

01.12.2020 08:57 | Son Güncelleme: 01.12.2020 09:00
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 376 kişiye ceza

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 376 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 376 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 376 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 8, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 yaş altı 225 kişiye idari işlem yapıldı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanlığı tüm kamu kurumlarına gönderdi! İşte memurların yeni mesai saatleri
Cumhurbaşkanlığı tüm kamu kurumlarına gönderdi! İşte memurların yeni mesai saatleri
Bakanlığın listesinde olanlara sokağa çıkma kısıtlaması yok! İşte madde madde muaf olanlar
Bakanlığın listesinde olanlara sokağa çıkma kısıtlaması yok! İşte madde madde muaf olanlar
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları kesinleşti! Bu akşam başlıyor
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları kesinleşti! Bu akşam başlıyor

Denetlenen 327 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

İlgili Haberler

Eğlence mekanında Kovid-19 tedbirlerine uymayan 103 kişiye para cezası verildi
Eğlence mekanında Kovid-19 tedbirlerine uymayan 103 kişiye para cezası verildi
Denizli'de korona virüs tedbirlerine uymayan 19 kişiye ceza kesildi
Denizli'de korona virüs tedbirlerine uymayan 19 kişiye ceza kesildi
Diyarbakır'da 9 aylık süreçte Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 31 milyon 586 bin 339 lira ceza kesildi
Diyarbakır'da 9 aylık süreçte Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 31 milyon 586 bin 339 lira ceza kesildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce Ajda Pekkan Seren Serengil İbrahim Büyükak
Spor Orhun Ene Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Aralık Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 376 kişiye ceza - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 09:00:30. #1.14#
title