Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 376 kişiye ceza

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 376 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 376 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 376 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 8, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 yaş altı 225 kişiye idari işlem yapıldı.

Denetlenen 327 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak