Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 3 bin 125 kişiye ceza
Gaziantep'te, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde kurallara uymayan 3 bin 125 kişiye idari para cezası uygulandı.
Gaziantep'te, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde kurallara uymayan 3 bin 125 kişiye idari para cezası uygulandı.
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayacak şekilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığını hatırlattı.
Gül, dün kısıtlamanın ilk günününde Gaziantep'te kurallara uymayan 3 bin 125 kişiye idari para cezası verildiğini belirtti.
"Vakalarımızın yüzde 77'si hastalığı akrabası ya da arkadaşından kapmış." ifadesini kullanan Gül, şunları kaydetti:
"Hiçbiri hasta olacağını ya da hastalığı bulaştıracağını düşünmüyordu. Kapı komşu olsanız bile akrabalarınıza gitmeyin, misafir kabul etmeyin, birlikte yemek yemeyin, bayramlaşma yapmayın. Kul hakkına girmeyin."
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Kaynak: AA