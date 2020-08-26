Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 51 kişiye ceza
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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 51 kişiye ceza

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, dün 2 bin 51 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 51 kişiye ceza
26.08.2020 08:57 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:00

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, dün 2 bin 51 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Ekipler tarafından dün yapılan denetimlerde, 2 bin 51 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 21 kişiye ve denetlenen 406 iş yerinden birine de idari işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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