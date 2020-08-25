Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 124 kişiye ceza Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 2 bin 124 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 2 bin 124 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor. Ekipler tarafından dün gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 124 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlalden idari yaptırım uygulandı. Ayrıca denetim yapılan 395 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı. Kaynak: AA