Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 279 kişiye ceza Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, dün 2 bin 279 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, dün 2 bin 279 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor. Ekipler tarafından dün gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 279 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı. Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 8 kişiye ve denetlenen 404 iş yerinden birine idari işlem uygulandı. Kaynak: AA