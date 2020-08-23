Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 282 kişiye ceza
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, dün 2 bin 282 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
23.08.2020 09:47 | Son Güncelleme: 23.08.2020 10:13
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, dün 2 bin 282 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Ekipler tarafından dün gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 282 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.
Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 9 kişiye işlem yapıldı.
Öte yandan denetlenen 544 iş yerinde de herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Kaynak: AA