Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1696 kişiye ceza
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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1696 kişiye ceza

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1696 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1696 kişiye ceza
10.09.2020 09:07 | Son Güncelleme: 10.09.2020 09:10

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1696 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1696 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem yapıldı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 11 kişi hakkında ise idari işlem uygulandı.

Ayrıca denetlenen 171 iş yerinden birine işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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