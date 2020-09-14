Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1603 kişiye ceza Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1603 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1603 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1603 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem yapıldı.

Ekipler ayrıca denetlediği 145 iş yerinde olumsuzluğa rastlamadı.

Kaynak: AA