Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1520 kişiye ceza
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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1520 kişiye ceza

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1520 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1520 kişiye ceza
17.09.2020 08:57 | Son Güncelleme: 17.09.2020 09:01

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1520 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1520 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem yapıldı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 3 kişi hakkında ise idari işlem uygulandı.

Ayrıca denetlenen 243 iş yerinden 1'ine işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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