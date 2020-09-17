Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1520 kişiye ceza
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1520 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
17.09.2020 08:57 | Son Güncelleme: 17.09.2020 09:01
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1520 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.
Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1520 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem yapıldı.
Karantina hükümlerine aykırı davranan 3 kişi hakkında ise idari işlem uygulandı.
Ayrıca denetlenen 243 iş yerinden 1'ine işlem yapıldı.
Kaynak: AA