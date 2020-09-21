Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1378 kişiye ceza
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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1378 kişiye ceza

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1378 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1378 kişiye ceza
21.09.2020 11:59 | Son Güncelleme: 21.09.2020 12:02

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1378 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1378 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem yapıldı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 2 kişi hakkında ise idari işlem uygulandı.

Ayrıca denetlenen 157 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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