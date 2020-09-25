Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1263 kişiye ceza
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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1263 kişiye ceza

25.09.2020 10:59 | Son Güncelleme: 25.09.2020 11:03
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1263 kişiye ceza

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden 1263 kişiye idari işlem uygulandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden 1263 kişiye idari işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde, 1263 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem yapıldı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 1 kişi hakkında ise idari işlem uygulandı.

Öte yandan, denetlenen 158 iş yerinden birine de işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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