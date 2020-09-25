Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1263 kişiye ceza
25.09.2020 10:59 | Son Güncelleme: 25.09.2020 11:03
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden 1263 kişiye idari işlem uygulandı.
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden 1263 kişiye idari işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.
Ekiplerin dünkü denetimlerinde, 1263 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem yapıldı.
Karantina hükümlerine aykırı davranan 1 kişi hakkında ise idari işlem uygulandı.
Öte yandan, denetlenen 158 iş yerinden birine de işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar