Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1180 kişiye ceza
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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1180 kişiye ceza

14.12.2020 09:25 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:28
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1180 kişiye ceza

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 1180 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 1180 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler kapsamında 83 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ekipler, karantina hükümlerine aykırı davranan 3, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1094 kişiye de idari para cezası kesti.

Denetlenen 191 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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