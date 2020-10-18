Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1039 kişiye ceza
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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1039 kişiye ceza

18.10.2020 09:21 | Son Güncelleme: 18.10.2020 09:24
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1039 kişiye ceza

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 1039 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 1039 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1039 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 2 kişi hakkında da idari işlem yapıldı.

Denetlenen 103 iş yerinde ise bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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