Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1035 kişiye ceza
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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1035 kişiye ceza

08.10.2020 09:33 | Son Güncelleme: 08.10.2020 09:36
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1035 kişiye ceza

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlal eden 1035 kişi hakkında işlem yapıldı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlal eden 1035 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1035 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan bir kişiye, denetlenen 190 iş yerinden de birine idari işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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