Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1012 kişiye ceza

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 1012 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 1012 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde, 1012 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 6 kişiye idari işlem yapılırken, denetlenen 126 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal