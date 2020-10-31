Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1012 kişiye ceza
31.10.2020 14:19 | Son Güncelleme: 31.10.2020 14:22
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 1012 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 1012 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.
Ekiplerin dünkü denetimlerinde, 1012 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.
Karantina hükümlerine aykırı davranan 6 kişiye idari işlem yapılırken, denetlenen 126 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal