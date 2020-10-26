Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1001 kişiye ceza
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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1001 kişiye ceza

26.10.2020 10:03 | Son Güncelleme: 26.10.2020 10:06
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 1001 kişiye ceza

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 1001 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 1001 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler devam ediyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1001 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 5 kişiye idari işlem yapılırken, denetlenen 508 iş yerinde ise bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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