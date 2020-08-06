Gaziantep'te Kovid-19 tedbirleri denetimi
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Gaziantep'te Kovid-19 tedbirleri denetimi

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri Gaziantep'te de gerçekleştirildi.

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirleri denetimi
06.08.2020 20:05 | Son Güncelleme: 06.08.2020 21:09

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri Gaziantep'te de gerçekleştirildi.

Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil ilçesinde bulunan bir markette denetime katıldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Gül, denetimlerde 7 bin 500 kişinin görev aldığını söyledi.

Amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Gül, Gaziantep'in birlikte iş yapma kültürü yüksek bir şehir olduğunu belirtti.

Kent genelinde denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurgulayan Gül, şöyle konuştu:

"Vaka sayılarında Gaziantep özelinde bir artış yok. Zaman zaman Türkiye genelinde artışlar oluyor, azalışlar oluyor. Rakamlara çok takılmamak lazım. Biz tedbir alıyoruz. Tedbir almadığınız zaman 3 günde Türkiye'nin en yüksek vaka sayısına ulaşabilirsiniz. Tedbir alırsanız 3,5 günde Türkiye'nin en az vakasına ulaşabilirsiniz. Bize düşen görev vatandaşların tedbir açısından uyarılması."

Yeni bir çağrı sistemi kuracaklarını da ifade eden Gül, "444'lü bir çağrı sistemimiz olacak. İnsanlar burayı aradığında kendilerini Büyükşehir Belediyesinin bize kiraladığı araçlarla evinden alacağız ya da evine bırakacağız. Bunun anlamı şu hastalarımızı veya şüphesi olanları olabildiğince evinde tutmak tedavilerini evlerinde gerçekleştirmek, testlerini evinde almak, evde sağlık sistemini yaygınlaştırmak." diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise yakın zamanda açılacak okullarda temizlik ve hijyen konusunda çalışma yapacaklarını söyledi.

Kaynak: AA

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