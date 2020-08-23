Gaziantep'te Kovid-19 tedbiri alınmayan 3 düğün sonlandırıldı Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alınmadığı 3 düğün sonlandırıldı.

Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alınmadığı 3 düğün sonlandırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte salgınla mücadele kapsamında, polis ekipleri dün 104 düğünde denetim gerçekleştirdi.

Çalışmalar sırasında ihlal tespit edilen 3 düğüne işlem yapılarak sonlandırıldı.

Ayrıca bir düğünde de kurallara riayet etmeyen 2 şahsa işlem yapıldı.

Kaynak: AA