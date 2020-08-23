Gaziantep'te Kovid-19 tedbiri alınmayan 3 düğün sonlandırıldı
Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alınmadığı 3 düğün sonlandırıldı.
23.08.2020 11:19 | Son Güncelleme: 23.08.2020 11:54
Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alınmadığı 3 düğün sonlandırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte salgınla mücadele kapsamında, polis ekipleri dün 104 düğünde denetim gerçekleştirdi.
Çalışmalar sırasında ihlal tespit edilen 3 düğüne işlem yapılarak sonlandırıldı.
Ayrıca bir düğünde de kurallara riayet etmeyen 2 şahsa işlem yapıldı.
Kaynak: AA