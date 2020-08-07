Gaziantep'te "Kovid-19 Sağlık Destek Hattı" hizmete girdi
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Gaziantep'te "Kovid-19 Sağlık Destek Hattı" hizmete girdi

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "Kovid-19 Sağlık Destek Hattı" hizmet vermeye başladı.

Gaziantep'te
07.08.2020 14:51 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:28

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "Kovid-19 Sağlık Destek Hattı" hizmet vermeye başladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin altyapı desteğiyle hayata geçirilen hat, ilk çağrılarını almaya başladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çağrı merkezini ziyaret etti, yetkililerden sistem hakkında bilgi aldı.

Burada açıklama yapan Gül, çağrı merkezini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatlarıyla hayata geçirdiklerini belirtti.

Amaçlarının koronavirüs ile mücadelede aksaklığa yer vermemek olduğunu vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız 444 06 27 numaradan buraya ulaşabilir. Hattın ucunda İl Sağlık Müdürlüğünde görevli 10 uzman arkadaşımız var. Bunun için ilk etapta 50 araç kiraladık, sonrasında 50 araç daha gelecek. Vatandaşlarımızdan bize gelen talep ve şikayetlerden dolayı hayata geçirdiğimiz 444'lü hattımızla, mazeret ve şikayetlerin önüne geçeceğiz. Bütün vatandaşlarımıza birinci sınıf hizmet sunuyoruz. Vatandaş bu hattı aradığında evinde gidip testini alıyoruz. Hastaneye gitmesi gerekiyorsa hastaneye götürüyoruz. Hastanede tedavisi bittikten sonra alıp evine getiriyoruz. Sistem 24 saat esaslı çalışacak."

Şahin ise koronavirüste erken teşhis ve evde tedavinin çok önemli olduğunu belirtti.

Sistemin yazılımında destek olduklarını belirten Şahin, "Bu sistem bizim en önemli koruyucu tedbirimiz olacak. Hızlı bir şekilde vakalardan kurutulup her şeyin normale döndüğü bir süreçle buluşturacağız. 444 06 27, vatandaşlarımızın iletişimde yaşayacağı sıkıntıyı engelleyecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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