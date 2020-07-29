Gaziantep'te Kovid-19 ile ilgili iletişim hattı kurulacak
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Gaziantep'te Kovid-19 ile ilgili iletişim hattı kurulacak

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla ilgili yeni bir iletişim hattı oluşturacaklarını belirtti.

Gaziantep'te Kovid-19 ile ilgili iletişim hattı kurulacak
29.07.2020 14:17 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:26

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla ilgili yeni bir iletişim hattı oluşturacaklarını belirtti.

Gül, Valilik Konferans Salonu'nda gazetecilerle bir araya gelerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gaziantep'teki Kovid-19 vakalarına değinen Gül, "Türkiye'de vaka çokken daha azdık. Türkiye'de vaka düşmeye başlayınca biz aynı oranda düşmedik. Nüfusa oranla şehir göstergelerine baktığımızda vaka sayımız daha fazla." dedi.

Gül, İl Pandemi Kurulunda yeni kararlar aldıklarını ve vatandaşların Kovid-19 ile ilgili direkt ulaşabilecekleri iletişim hattını hayata geçireceklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Vatandaşların direkt ulaşabilecekleri iletişim hattı kuruyoruz. 444'lü numaramız olacak. Gaziantep'in neresinde olursa olsun kolay ulaşabileceği bir sistem oluşturmamız lazım. O sistem içerisinde hastaneye mi gidecek, evde mi bekleyecek, test olacak mı, olmayacak mı? Bu anlamda iletişim kanalları açık tutulacak. Bir diğeri de normal sağlık hizmetlerinin, ambulansın dışında şoförlü araç kiralayacağız. Kendi aracı olmayan vatandaşlarımız bu araçlardan yararlanacak. 112'nin yapacağı işler belli. Bu olağanüstü bir durum."

Kentteki düğünlere 2 saat sınırlandırılması getirildiğini ve kurallara uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağını aktaran Gül, evlenecek çiftlere düğün yerine sosyal mesafenin korunduğu nikah töreni düzenlemeleri tavsiyesinde bulundu.

Gül, Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs ile ilgili cezaların yaklaşık üçte birinin Gaziantep'te yazıldığını belirterek, cezadan yana olmadıklarını, vatandaşların pandemi kurallarına uymasını istediklerini söyledi.

Kovid-19 ile mücadelede kentteki Sivil Toplum Kuruluşları'na da büyük işler düştüğünü aktaran Gül, şu ifadeleri kullandı:

"İki bin derneğimiz var. Kendi mahallerinde, alanlarında insanlara anlatmaları lazım. Herkesin beklentisi, her apartmanın başına bekçi, polis koy, çıkan herkese ceza yazsın, bunu ortadan kaldırsın. Bunun olma ihtimali yok. Bu topyekun mücadele gerektiriyor. Kendi hayatımızda kurallara uymalıyız. Bir kişiye nazımız geçiyorsa birine söyleyeceğiz. STK, basın, hayırsever, iş adamı herkese ihtiyacımız var. Herkesin bir ucundan tutması lazım. Uzadıkça herkes kaybedecek."

Kaynak: AA

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