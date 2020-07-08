Gaziantep'te kovandan kaçan arılar evin duvarında oğul verdi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kovanlarını terk eden arılar, bir evin duvarında oğul verdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kovanlarını terk eden arılar, bir evin duvarında oğul verdi.

Çamlıca Mahallesi'nde, kovanlarını terk eden arılar üç katlı bir evin damında oğul yapmaya başladı.

Durumu fark eden mahalle sakinleri Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

Koruyucu kıyafetler giyen ekipler, itfaiye merdiveni kullanarak binanın damındaki arılara ulaştı. Buradan alınan arılar bölgeden uzaklaştırıldı.

Kaynak: AA