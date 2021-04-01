Gaziantep'te kovalamaca sonucu yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Gaziantep'te kovalama sonucu yakalanan ve uyuşturucu sattığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te kovalama sonucu yakalanan ve uyuşturucu sattığı belirlenen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışma neticesinde uyuşturucu sattığı belirlenen H.T'yi takibe aldı.

Şahinbey ilçesi Hoşgör Mahallesi'nde ekiplerin "dur" ikazına uymayan şüpheli kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu yakalanan zanlının üst ve adresindeki aramada, 4 bin 500 uyuşturucu hap, 5 gram sentetik uyuşturucu, 200 gram esrar, hassas terazi ve bir miktar para ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak