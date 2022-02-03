Gaziantep'te korsan taşımacılık yapılan 5 araç trafikten men edildi - Haberler
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Gaziantep'te korsan taşımacılık yapılan 5 araç trafikten men edildi

AA, Fırat Özdemir - Güncel
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Gaziantep'te korsan taşımacılık yapılan 5 araç trafikten men edildi

Gaziantep'te korsan taşımacılık yapan 5 araca ceza kesildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te korsan taşımacılık yapan 5 araca ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "korsan" olarak tabir edilen, mevzuata aykırı, yetkisiz ve izinsiz taşımacılığın engellenmesi için çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda denetimlerde ekipler, tespit ettiği 5 araç sürücüsüne ceza kesti, araçlar trafikten men edildi.

Ayrıca denetimlerde kanunları ihlal eden 40 araç sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Trafik Denetleme, Gaziantep, Tragger, Güncel, Haber

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