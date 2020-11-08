Gaziantep'te koronaya meydan okudular
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Gaziantep'te koronaya meydan okudular

08.11.2020 00:57 | Son Güncelleme: 08.11.2020 01:03
Gaziantep'te koronaya meydan okudular

Gaziantep'te denetim yapan polis ekipleri durdurdukları 16 kişilik bir minibüsten toplam 26 kişi çıktı.

Gaziantep'te denetim yapan polis ekipleri durdurdukları 16 kişilik bir minibüsten toplam 26 kişi çıktı.

Edinilen bilgiye göre korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdüren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İl merkezi, İlçeler ve şehirler arası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde 3 bin 410 araç kontrol etti. Kontrollerde polisleri bile şaşırtan görüntülen ortaya çıktı. Durdurulan ve 16 yolcu kapasiteli bir işçi servisinde toplam 26 kişi çıktı. Yolculardan 10'unun ayakta gittiği belirlenirken, minibüsten çıkan yolcuların sayısı polis ekipleri tarafından görüntü kaydı yapılarak, tespit edildi. Minibüs sürücüsü hakkında işlem yapılırken minibüs ise bağlanarak, otoparka çekildi. Ekipler denetimlerde bir sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 44 sürücüye ve araç plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 262 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 253 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 31 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden, 45 sürücüye ve araç plakasına seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 11 sürücüye dış ışık donanımı bozuk veya aykırı araç kullanmaktan, 13 sürücüye trafik işaret ve levhalarına uymamaktan, 1 sürücüye abartı egzozlu araç kullanmaktan, 191 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten toplamda toplamda 852 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapılarak, 78 araç trafikten men edildi. Ayrıca 1 sürücü belgesine el konulmuştur. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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