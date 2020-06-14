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Gaziantep'te koronaya 470 milyon TL'lik kalkan

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer pandemi sürecinde hayata geçirilen Sosyal Koruma Kalkanı ile Gaziantep'e 470 milyon TL'nin üzerinde destek verildiğini söyledi.

Gaziantep'te koronaya 470 milyon TL'lik kalkan
14.06.2020 15:05 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:09

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer pandemi sürecinde hayata geçirilen Sosyal Koruma Kalkanı ile Gaziantep'e 470 milyon TL'nin üzerinde destek verildiğini söyledi.

Milletvekili Nejat Koçer, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında 3 aşamada hayata geçirilen Sosyal Koruma Kalkanı'yla ihtiyaç sahiplerine 470 milyon 472 bin 287 TL destek verildiğini ifade etti. Sosyal destek programının ilk etabında 75 bin 187 haneye 75 milyon 87 bin lira destek verildiğini anlatan Milletvekili Koçer, Sosyal destek programının ikinci etabında 96 bin 378 haneye 96 milyon 37 bin lira, üçüncü etabında 55 bin 795 haneye 55 milyon 793 bin lira ödendiğini kaydetti. Koçer, "Kısa çalışma ödeneğiyle 67 bin 22 çalışana 166 milyon 822 bin 518 lira, nakdi ücret desteğiyle 32 bin 654 çalışana 36 milyon 912 bin 490 lira, işsizlik ödeneğiyle 14 bin 902 kişiye 39 milyon 200 lira ödeme gerçekleştirildi. Koronavirüs ile mücadele sürecinde Gaziantep'te ihtiyaç sahiplerine ve çalışanlara toplam 470 milyon 472 bin 287 lira destek sağlandı. İhtiyaç sahibi vatandaşların bilhassa böylesi olağanüstü dönemlerde devletinin yanında olması sosyal devlet anlayışının bir parçasıdır. Türkiye bunun en güzel örneğini Sosyal Koruma Kalkanı ile ortaya koymuş ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarının yanında yer almıştır. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu milletimizin mayasında, vatan toprağımızın hamurundadır. Millet ve devlet el ele vererek koronavirüs ile başarı ile mücadele edilmiştir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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