Gaziantep'te, koronavirüsten ölen kişi için taziye düzenlenen mahalle karantinaya alındı
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Gaziantep'te, koronavirüsten ölen kişi için taziye düzenlenen mahalle karantinaya alındı

Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK - Haberler | Güncel
Gaziantep'te, koronavirüsten ölen kişi için taziye düzenlenen mahalle karantinaya alındı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Arif Polat'ın taziyesine katılan bir kişinin testi pozitif çıkınca, 180 nüfuslu mahalle karantinaya alındı.

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GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Arif Polat'ın taziyesine katılan bir kişinin testi pozitif çıkınca, 180 nüfuslu mahalle karantinaya alındı.

Nurdağı ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki 60 haneli 180 nüfuslu İncegedik Mahallesi'nde oturan Arif Özpolat, 4 Nisan pazar günü koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Özpolat'ın toprağa verilmesinin ardından çok sayıda yakını taziyeye geldi. Taziyeye katılan bir kişi salı günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Covid-19 testi pozitif çıkan F.Ö. tedaviye alındı. Filyasyon çalışması sonucu mahalledeki bulaşma riskini göz önünde bulunduran Nurdağı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla İncegedik Mahallesi'nin 10 gün süreyle karantinaya alınmasını kararlaştırdı.

Kararın ardından jandarma, giriş ve çıkışlara kapatılan mahallede vatandaşları karantinaya uymaları ve evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

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Gaziantep'te, koronavirüsten ölen kişi için taziye düzenlenen mahalle karantinaya alındı
Gaziantep'te, koronavirüsten ölen kişi için taziye düzenlenen mahalle karantinaya alındı
Gaziantep'te, koronavirüsten ölen kişi için taziye düzenlenen mahalle karantinaya alındı
Gaziantep'te, koronavirüsten ölen kişi için taziye düzenlenen mahalle karantinaya alındı
Gaziantep'te, koronavirüsten ölen kişi için taziye düzenlenen mahalle karantinaya alındı
Gaziantep'te, koronavirüsten ölen kişi için taziye düzenlenen mahalle karantinaya alındı
Gaziantep'te, koronavirüsten ölen kişi için taziye düzenlenen mahalle karantinaya alındı
Gaziantep'te, koronavirüsten ölen kişi için taziye düzenlenen mahalle karantinaya alındı
Gaziantep'te, koronavirüsten ölen kişi için taziye düzenlenen mahalle karantinaya alındı
Gaziantep'te, koronavirüsten ölen kişi için taziye düzenlenen mahalle karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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