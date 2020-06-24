Gaziantep'te koronavirüsle mücadelede gönüllü çalışan Suriyeli doktorlara teşekkür belgesi Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında gönüllü çalışan Suriyeli doktorlara Valilik tarafından teşekkür plaketi verildi.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında gönüllü çalışan Suriyeli doktorlara Valilik tarafından teşekkür plaketi verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentin giriş ve çıkışlarında kurulan sağlık stantlarında gönüllü olarak çalışan 11 Suriyeli doktor, Vali Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

Gül, yaptıkları çalışmalardan dolayı Suriyeli doktorlara teşekkür belgesi sundu.

Kaynak: AA