Gaziantep'te koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı
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Gaziantep'te koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Gaziantep'te koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı
15.05.2020 13:04 | Son Güncelleme: 15.05.2020 13:04

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Valiliğin internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, alınan yeni kararla, şehir merkezi ile diğer tüm ilçelerde ramazan davulcularının etkinlikleri yasaklandı.

Vaka görülen fabrikalarda servislerin 3 gün çalıştırılmaması ve dezenfekte edilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca il merkezindeki mahallelerde yaşayanların kırsal mahallelere gitmelerine müsaade edilmeyecek.

Kent merkezi dışındaki 7 ilçede yaşayan ve çiftçi belgesi olanlar ise yanlarında çocuk bulunmadan tarla, bahçe işlerini yapmak üzere arsalarına gidip gelebilecek.

Kamu hastanelerinin yanında ve otogarda bulunan taksi duraklarında gündüzleri 4, geceleri 2 olmak üzere nöbetçi taksi planlaması yapılacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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