Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerine uymayan 1931 kişiye ceza
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Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerine uymayan 1931 kişiye ceza

Gaziantep'te, son 24 saatte 1931 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralına aykırı davrandığı gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerine uymayan 1931 kişiye ceza
28.05.2020 10:25 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:25

Gaziantep'te, son 24 saatte 1931 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralına aykırı davrandığı gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte Kovid-19 tedbirleri kapsamında ekiplerin denetimleri sürüyor.

Bu kapsamda son 24 saatte 20 yaş ve altındaki 805; 65 yaş ve üstündeki 6 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına, 1120 kişiye ise sosyal mesafe kuralına uymadığı gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

Ayrıca denetlenen 251 iş yerinden 2'sine de kurallara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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