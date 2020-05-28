Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerine uymayan 1931 kişiye ceza Gaziantep'te, son 24 saatte 1931 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralına aykırı davrandığı gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Gaziantep'te, son 24 saatte 1931 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralına aykırı davrandığı gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte Kovid-19 tedbirleri kapsamında ekiplerin denetimleri sürüyor.

Bu kapsamda son 24 saatte 20 yaş ve altındaki 805; 65 yaş ve üstündeki 6 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına, 1120 kişiye ise sosyal mesafe kuralına uymadığı gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

Ayrıca denetlenen 251 iş yerinden 2'sine de kurallara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA