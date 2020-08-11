Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri sonuç vermeye başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri sonuç vermeye başladı

Son dönemlerde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla gündeme gelen Gaziantep'te, yoğun şekilde gerçekleştirilen denetimler sonuç vermeye başladı.

Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri sonuç vermeye başladı
11.08.2020 11:05 | Son Güncelleme: 11.08.2020 11:05

Son dönemlerde artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla gündeme gelen Gaziantep'te, yoğun şekilde gerçekleştirilen denetimler sonuç vermeye başladı.

AA muhabirinin İl Pandemi Kurulu verilerinden derlediği bilgiye göre, salgının ilk gününden itibaren ciddi çalışmaların hayata geçirildiği Gaziantep'te son 1,5 aydır vaka sayıları yukarı yönlü eğilim gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise kentteki durumu, "En çok vaka görülen 5 ilimiz, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var." paylaşımıyla özetliyordu.

Salgının ilk gününden itibaren Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda ve Gaziantep Valiliğinin öncülüğünde ciddi çalışmaların hayata geçirildiği kentte, vakaların artmaya başlamasıyla denetimler ve tedbirler maksimum seviyeye çıkarıldı.

Bu kapsamda cadde ve sokaklardaki Kovid-19 denetimlerinden taviz verilmeyen Gaziantep'te ayda ortalama 70 bin kişiye cezai işlem uygulandı.

Kentteki denetimler, bulaş riskinin yoğun olduğu alanlarda da ağırlık kazandı.

Düğün merasimlerinin 2 saatle sınırlandırıldığı Gaziantep'te, düğün salonlarında polisler denetim yapıyor, gerekli tedbirlerin alınmadığı düğünler iptal edilip, salon işletmelerine ceza kesiliyor.

Öte yandan asker uğurlama ve taziye ziyareti gibi toplu buluşmaların gerçekleştiği törenlerin yasaklandığı Gaziantep'te, sitelerde birden fazla ailenin istifade ettiği havuzların kullanılması da halen kısıtlı durumda.

- 700 kişilik mücadele timi

Günlük ortalama bin 500 kişiye koronavirüs testinin uygulandığı Gaziantep'te, tedbirler ve salgınla mücadele çalışmalarında yaklaşık 700 kişilik bir ekip çalışma yürütüyor. Destek ve gönüllü ekipleriyle beraber bu sayı çok daha artıyor.

Son dönemlerde kentteki vaka artışlarına dikkati çeken Sağlık Bakanı Koca, önceki gün de Gaziantep'te sevinç oluşturan bir paylaşım yaptı.

Koca'nın "Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde ortalama vaka sayıları yüzde 10 düştü." şeklindeki açıklamasının ardından çok sayıda vatandaş, sosyal medya üzerinden sevinç paylaşımları gerçekleştirdi.

Tedbirler kapsamında salgınla mücadelede görev alan ekipler, tedbirlerin süreceğini belirterek, herkesin rehavete kapılmadan tedbirlere uymaya devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

- Sağlık Destek Hattı ile sorunlara anında çözüm

Vaka sayılarının artış gösterdiği dönemde Kovid-19 testi pozitif çıkan vatandaşların hastalıkla ilgili bilgilendirilmesi, izolasyonu, hastalara çabuk müdahale edilmesi ve gereken durumlarda test yapılması gibi işlemler İçişleri Bakanlığının talimatı ile kurulan Kovid-19 Sağlık Destek Hattı vasıtasıyla mümkün olduğunca hızlı bir şekilde gerçekleşiyor.

Gaziantep Valiliğinin koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri işbirliğinde ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün deneyimli ekibinin katılımıyla kurulan destek hattı, İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi yapılan 100 araçlık filonun da desteği ile vatandaşların sorunlarına çözüm üretiyor.

- Mahalle filyasyon takip sistemi

İzolasyonun tavizsiz sağlanması ve temaslı hastaların takiplerinin mahalle bazlı yapılması amacıyla Sağlık Bakanlığı filyasyon sistemi dışında Kaymakamlık bünyesinde kurulan mahalle filyasyon çalışması tüm hızıyla devam ediyor.

Her bir mahallede kurulan filyasyon takip kurulu ile okul müdürleri, öğretmenler, mahalle muhtarları, azaları ve din görevlileri filyasyon takip sistemine entegre edildi. Bu yöntem ile karantinada olan hasta ve temaslıları mesafe kuralları çerçevesinde kontrol edilerek ihtiyaçları öğreniliyor ve karantina kurallarına uyması sağlanıyor.

Kullanılan bilgisayar programıyla sistemdeki tüm çalışmalar tek bir merkezden görülebiliyor. Ayrıca karantina kurallarına uymayan hastalara da idari para cezaları veriliyor ve haklarında adli işlem uygulanması için bildirimde bulunuluyor.

Sistem vasıtasıyla ve kaymakamlıklar tarafından kurulan WhatsApp hattı yardımıyla karantinada bulunanların ihtiyaçları da devlet tarafından karşılanabiliyor.

- "Tedbire devam, rehavete yer yok"

Gaziantep Valisi Davut Gül, AA muhabirine, son dönemde salgınla mücadele kapsamında çok yoğun bir mesai harcandığını dile getirdi.

Bu noktada esas desteğin halktan geldiğini anlatan Gül, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığının genelgelerini hassasiyetle uygulamanın sonuçlarını alıyoruz. Eğer vatandaşlarımız tedbirlere uymasaydı, şu an başka şeyler konuşuyor olabilirdik. Halkımızın tedbirlere uyduğunda sonuçların nereye gideceğini hep birlikte gördük, görmeye de devam edeceğiz. Bu saatten sonra hepimizin yapabileceği en iyi şey, rehavete kapılmadan tedbirlere sonuna kadar uymak. Bu illetten hep birlikte, ortak çalışmayla kurtulacağız. Çalışmalara destek olan herkese teşekkür ederiz. Hedefimiz tedbirlere uyarak salgından kurtulmak."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünlü iş adamı Hamdi Akın'ın bilgilerini ifşa eden kadın hapse mahkum oldu Güncel
Ünlü iş adamı Hamdi Akın'ın bilgilerini ifşa eden kadın hapse mahkum oldu
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü Yaşam
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi Ekonomi
Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı Magazin
Ayrıldıkları konuşulan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, teknede sarmaş dolaş yakalandı
'Düğüne kimse gelmez' diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı 3. Sayfa
"Düğüne kimse gelmez" diyerek hastalığını saklayan kovidli kaynana herkese virüs bulaştırdı
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1193 yeni vaka tespit edildi
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Altın fiyatları haftanın ikinci gününe sert düşüşle başladı
Altın fiyatları haftanın ikinci gününe sert düşüşle başladı
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Batman'da vaka sayısı korkutucu boyutlara ulaştı! Kentin yoğunluk haritası kırmızıya büründü
Balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, gazetecilere patladı: Sinirlendirmeyin adamı
Balık istifi yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, gazetecilere patladı: Sinirlendirmeyin adamı
Son Dakika: Merkez Bankası, açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanını sıfırladı
Son Dakika: Merkez Bankası, açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanını sıfırladı
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı
Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı
Mangal sonrası piknik tüpleri bomba gibi patlattı! O anlar kameralara anbean yansıdı
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Camiye büyük saygısızlık! Dini kitaplara zarar verip, ses sistemini bozdular
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
ABD Başkanı Trump basın toplantısı düzenlediği sırada Gizli Servis tarafından salondan çıkarıldı
ABD Başkanı Trump basın toplantısı düzenlediği sırada Gizli Servis tarafından salondan çıkarıldı
Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba
Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a Sevr Anlaşması tepkisi: Barışın önündeki tek engeldir
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a Sevr Anlaşması tepkisi: Barışın önündeki tek engeldir
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Harcama limiti toplantısında Nihat Özdemir'den Ali Koç'a çarpıcı öneri: Ben F.Bahçe başkanı olsam yapılandırmayı kabul ederdim
Harcama limiti toplantısında Nihat Özdemir'den Ali Koç'a çarpıcı öneri: Ben F.Bahçe başkanı olsam yapılandırmayı kabul ederdim
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı
MasterChef Türkiye'de gerginlik! Somer Şef, tartışan yarışmacıları sert bir dille uyardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mahir Ünal Lale Karabıyık Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Ufuk Bayraktar Orhan Gencebay Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Arda Turan Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Robert Prosinecki
Daha Fazla Oruç Lübnan Ağustos Ak Parti
Şu an buradasınız: Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri sonuç vermeye başladı - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 11:09:41. #1.15#
title