Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri İslahiye ilçesindeki otogarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerleri ve otobüsler dezenfekte edildi.

İslahiye ilçesindeki otogarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerleri ve otobüsler dezenfekte edildi.

İslahiye Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında hijyen temizliğini sürdürüyor.

Ekipler, tedbirler kapsamında vatandaşın güvenliği ve sağlığı için halkın yoğun olarak kullandığı şehirlerarası terminalde araçları, araçtaki koltukları ve temasın yoğun olduğu alanlarda dezenfekte işlemlerine devam ediyor.

Kaynak: AA