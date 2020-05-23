Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde meydan, park, bahçe ve ana caddeler yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte edildi.

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde meydan, park, bahçe ve ana caddeler yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı dezenfekte edildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokakların boş kaldığı İslahiye ve Nurdağı'nda belediye ekipleri, çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, koronavirüs tedbirler kapsamında her iki ilçedeki meydan, park, bahçe ve ana caddelerde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: AA