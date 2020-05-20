Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı davrandığı gerekçesiyle 11 bin 930 kişiye idari para cezası kesildi.

Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı davrandığı gerekçesiyle 11 bin 930 kişiye idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte, kısıtlamaya uymadığı gerekçesiyle 11 bin 930 kişiye idari para cezası kesildi.

Kısıtlamaya uymayan 37 iş yerine ise idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: AA