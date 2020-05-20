Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri
Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı davrandığı gerekçesiyle 11 bin 930 kişiye idari para cezası kesildi.
20.05.2020 09:46 | Son Güncelleme: 20.05.2020 09:46
Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı davrandığı gerekçesiyle 11 bin 930 kişiye idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı kentte, kısıtlamaya uymadığı gerekçesiyle 11 bin 930 kişiye idari para cezası kesildi.
Kısıtlamaya uymayan 37 iş yerine ise idari yaptırım uygulandı.
Kaynak: AA