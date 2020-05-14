Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, kent sanayisinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında önemli görevler üstlendiğini belirtti.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, kent sanayisinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında önemli görevler üstlendiğini belirtti.

Ünverdi, yaptığı açıklamada, Organize Sanayi Bölgesi'nde salgınla mücadelenin artarak devam ettiğini kaydetti.

Bu süreçte en temel ihtiyaç olan gıda ve hijyene dayalı koruyucu kumaş üretiminin büyük bir kısmının Gaziantep'ten karşılandığını belirten Ünverdi, "Gaziantep bu gücüyle kriz dönemlerinde her zaman ülkemizin itekleyici gücü, sorumluluk alan ve çözüm üreten şehri olmuştur. Şehrimiz nonwoven üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer almakta olup, koruyucu amaçlı maske, tulum ve benzeri ürünlerde kullanılan dokusuz-örgüsüz kumaşların yüzde 85'i Gaziantep'te üretilmektedir." ifadelerini kullandı.

Ünverdi, kentin gıda alanında da önemli bir üretim kapasitesine sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye makarna üretiminin yüzde 55'i, irmiğin yüzde 63'ü, rafine ayçiçek yağının yüzde 24'ünü gerçekleştiren şehrimiz bu sektörlerde ülkemizde en fazla üretim yapan il konumundadır. İlimiz buğday ve un üretiminde ise üçüncü sırada yer almaktadır. Gaziantep aynı zamanda makarna üretiminde Avrupa ikincisidir ve gıdaya bağlı ambalaj sanayinde önemli bir yere sahiptir. Bu veriler ışığında salgın sürecinde insanımızın temel ihtiyaçlarının karşılanmasında Gaziantep merkez üs görevi üstlenmiştir. Böylesi kritik bir süreçte işletmelerimizin üretimine devam etmesi yaşamsal ihtiyaçların karşılanması noktasında da çok önemlidir."

Gaziantep Valiliği ve milletvekilleri ile birlikte Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşme neticesinde, sanayi bölgesinde çalışanlara Kovid-19 testi yapılması kararı alındığını ve bu kararda emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirten Ünverdi, 14 kurala uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA