Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri
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Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri

Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri
06.05.2020 15:56 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:56

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentin yoğun olduğu yerlerde sosyal mesafe kuralı kapsamında denetim yaptı.

Zabıta Daire Başkanı Cafer Yılmaz, son açıklanan vaka verilerinden kentin iyi bir durumda olduğunu belirterek, "Burada vatandaşlarımızın ve aldığımız tedbirlerin etkisi çok önemli. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatları doğrultusunda şehrin kalabalık noktalarında anons uygulaması yapıyoruz. Şu ana kadar 400 mahallede sosyal mesafe denetimleri ve anonsları gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri de başta PTT ve bankamatik önleri olmak üzere kentin yoğun olduğu bölgelerde vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, salgını nedeniyle evinden çıkamayan Rümeysa Dal'ın sosyal medya üzerinden doğum günü davetini geri çevirmeyerek sürpriz bir ziyarette bulundu.

Kıbrıs Mahallesi'nde ikamet eden Dal ailesinin kapısını çalan Tahmazoğlu, doğum günü pastası ile Rümeysa'nın 16. yaş gününü kutladı.

İslahiye ilçesinde de pazara gelen vatandaşların ateş ölçümü yapılıyor.

Belediye ekiplerinin ücretsiz maske dağıtımı yaptığı pazarda, polis ve zabıta ekipleri sosyal mesafe konusunda vatandaşları uyarıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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