Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri Gaziantep'in Araban, İslahiye ve Nizip ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler sürüyor.

Gaziantep'in Araban, İslahiye ve Nizip ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler sürüyor.

Araban Kaymakamı Mutlu, sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üstü vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, maaşlarını teslim etti. İlçe merkezindeki Turgut Özal ve Yeni Altıntaş mahallelerinde 18 yaşlıyı ziyaret eden Mutlu, onlarla bir süre sohbet etti.

Ayrıca dezenfektan ve maske de veren Mutlu, yaşlılardan tedbirli davranıp evlerinden çıkmamalarını ve bir ihtiyaçları olması halinde, emniyeti, jandarmayı aramalarını istedi.

İslahiye

İslahiye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ve zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde 49 işletme denetlendi. Kurallara uymadığı belirlenen 4 işletmeye cezai işlem uygulandı, 2 ekmek fırını hıfzıssıhha kararlarına muhalefetten dolayı kapatıldı.

Kırsal Kayabaşı Mahallesi girişine ise "seyyar satıcı, hurdacı ve dilenci girişi yasaktır" yazılı tabela asıldı.

Muhtar Süleyman Yılmaz, hurdacı, seyyar satıcı ve dilencilerin sık sık uğradığını, muhtarlık olarak da koronavirüs tedbirleri kapsamında bu kişilerin mahalleye girmemesi için önlem aldıklarını söyledi.

Nizip

Nizip Belediyesi ise koranavirüsle mücadele kapsamında ev ve iş yerlerini dezenfekte etti.

Cadde ve sokaklardaki hijyen çalışmaları yürüten ekipler, bir yandan da kamu kurum ve kuruluşlara ait binalar, eczaneler, çocuk oyun parkları gibi birçok alanda dezenfekte çalışması yaptı.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ilçedeki dezenfekte işlemlerinin aralıksız devam ettiğini ve salgının yayılma hızının minimum seviyeye inene kadar çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA