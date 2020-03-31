Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri
Nurdağı ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları devam ediyor.
Nurdağı ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları devam ediyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Osmaniye-Adana Karayolu'nun yanı sıra farklı noktalarda yaptığı denetimlerde araçlarda 65 yaş ve üzeri kimsenin bulunup bulunmadığı, seyahat edenlerin sayısını denetlerken, sağlık ekiplerinin desteğiyle araç içindekilerin ateşini ölçtü.
Görevlileri sürücüler ve araçtakilere koronavirüs tedbirleri doğrultunda alınan kurallara uymaları ve sokağa zorunlu kalmadıkça çıkmamaları konusunda ikazda bulundu.
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Kaynak: AA