Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri Gaziantep'in Nizip, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Gaziantep'in Nizip, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Nizip Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirler kapsamında sanayi sitesinde dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ilçe genelinde başlatılan çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Belediye olarak biz üzerimize düşen görevi yerine getirirken, vatandaşlarımız da evde kalarak kurallara uymaları gerekiyor." dedi.

İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde de kuyumcuların çalışma saatleri ve günlerinde değişliğe gidildi.

Kuyumcular Odası Temsilcisi Özer Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgını durduracak tedbirlere destek olunması gerektiğini söyledi.

Bu kapsamda insan yoğunluğunun önüne geçmek için İslahiye ve Nurdağı'nda çalışma saatlerinde değişiklik yaptıklarını aktaran Kurt, "Kuyumcularımızın geçici süreliğine yapılan değişlikle 30 Mart tarihinden itibaren Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere çalışma saatlerini 10.00-17.00 olarak düzenledik. Diğer günler tam gün kapalı olacaklar." diye konuştu.

İslahiye ilçesinde 13, Nurdağı ilçesinde ise 6 kuyumcu faaliyette bulunuyor.

Kaynak: AA