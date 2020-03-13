Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri -İlçedeki bir okuldan koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan temizlik çalışmaları -Okul koridor, asansör, merdiven korkulukları, derslikler, sıralar, tuvaletler gibi alanlardaki çalışmalar İslahiye Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 72 okulda koronavirüs tedbirleri kapsamında çeşitli...

-İlçedeki bir okuldan koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan temizlik çalışmaları -Okul koridor, asansör, merdiven korkulukları, derslikler, sıralar, tuvaletler gibi alanlardaki çalışmalar İslahiye Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 72 okulda koronavirüs tedbirleri kapsamında çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. Kaynak: AA Haberin Videosu: Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri