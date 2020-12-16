Gaziantep'te koronavirüs hastaları için "çağrı merkezi" kuruldu

Şahinbey Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları için çağrı merkezi kurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çağrı merkezinde görevli personeller, karantinada bulunan vatandaşları arayarak, taleplerini soruyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sıcak yemek veya gıda paketi talebini alarak, ekipleri yönlendirdikleirni belirtti.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hassas bir dönemin yaşandığına dikkati çeken Tahmazoğlu, vatandaşın ihtiyaçlarını karşılama noktasında çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Belediye olarak pandemi döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını dile getiren Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Sağlık Müdürlüğünden günlük olarak alınan isim listeleri belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz çağrı merkezi ile aranıyor. Koronavirüs dolayısıyla evde karantinada olan vatandaşlarımıza sıcak yemek veya talepleri doğrultusunda gıda paketi dağıtımı gerçekleştiriliyor. Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal