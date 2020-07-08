Gaziantep'te 'koronavirüs' denetimleri artırıldı İSTANBUL ve Ankara'nın ardından koronavirüs vaka sayısında en büyük artışın yaşandığı üçüncü il olan Gaziantep'te, polis ekiplerinin otobüs, taksi ve işletmelerde yaptığı denetimler devam ediyor.

İSTANBUL ve İSTANBUL ve Ankara 'nın ardından koronavirüs vaka sayısında en büyük artışın yaşandığı üçüncü il olan Gaziantep 'te, polis ekiplerinin otobüs, taksi ve işletmelerde yaptığı denetimler devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında Gaziantep'in, İstanbul ve Ankara'nın ardından 3'üncü sırada yer aldığını söyledi. Kent genelinde ise güvenlik güçleri ile belediye ekipleri tedbirler alarak, denetimlerle vatandaşları maske takma ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor. Yoğun önlemlerin olduğu kentte, valilik koordinasyonunda gerçekleşen denetimlerde zabıta ekipleri, restoran ve satış noktalarında denetim yaparken, polis ekipleri ise yol kontrollerinde otobüs ve taksilerde yolcu sayısı ve maske kullanımı tedbirlerini denetliyor.

Kaynak: DHA