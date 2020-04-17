Gaziantep'te 'koronavirüs' denetimleri
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Gaziantep'te 'koronavirüs' denetimleri

Gaziantep'te 'koronavirüs' denetimleriİÇİŞLERİ Bakanlığı genelgesi ile bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı kapsamında olan Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri polis ve zabıta ekiplerinin denetimleri ile devam ediyor.

17.04.2020 20:47 | Son Güncelleme: 17.04.2020 20:49
Gaziantep'te 'koronavirüs' denetimleri

Gaziantep'te 'koronavirüs' denetimleri

İÇİŞLERİ Bakanlığı genelgesi ile bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı kapsamında olan Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri polis ve zabıta ekiplerinin denetimleri ile devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 31 ilde bugün saat 15.00- 00.00 saatleri arasında 9 saat boyunca polis ve jandarma ekiplerinin denetim yapacağını duyurmasının ardından Gaziantep kent merkezi ve 7 ilçesinde denetimler yapılıyor. Valilik koordinasyonunda gerçekleşen denetimlerde zabıta ekipleri, gıda üretim ve satış noktaları, fırınlar ve semt pazarlarındaki tedbir ve denetim yaparken, polis ve jandarma ekipleri ise yol kontrollerinde seyahat izin belgesi sorgulaması, ateş ölçümü ve maske kullanımı tedbirlerini denetliyor. Kent merkezinde ise bankalar önünde önlem alan ekipler, sosyal mesafe ve maske kullanımı ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü denetimlerini sürdürüyor.

VALİ GÜL: İHTİYAÇLARINIZI SON SAATLERE BIRAKMAYIN

Alışveriş yapmak için sokağa çıkan vatandaşlara yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Bilindiği gibi bugün 24.00 itibariyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı başlıyor. Bugün 22.00 itibariyle ilimizde bulunan tüm bakkal, fırın, büfe ve benzeri iş yerleri 22.00 itibariyle kapanacağından lütfen ihtiyaçlarınızı son saatlere bırakmayınız" diyerek tavsiyede bulundu.

Gaziantep'te 'koronavirüs' denetimleri

Kaynak: DHA

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