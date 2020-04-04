Gaziantep'te koronavirüs denetimleri
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Gaziantep'te koronavirüs denetimleri

Gaziantep'te koronavirüs denetimleriGAZİANTEP'te polis ve zabıta ekipleri, koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirleri kapsamında pazar yerleri, toplu taşıma araçlarında maske kullanımı ve sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altındakilere yönelik denetim yaptı.

04.04.2020 18:13 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:16
Gaziantep'te koronavirüs denetimleri

Gaziantep'te koronavirüs denetimleri

GAZİANTEP'te polis ve zabıta ekipleri, koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirleri kapsamında pazar yerleri, toplu taşıma araçlarında maske kullanımı ve sokağa çıkmaları yasaklanan 20 yaş altındakilere yönelik denetim yaptı. Ayrıca duraklardaki vatandaşlara maske dağıtıldı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlere yönelik, toplu taşıma araçlarında ve pazarlarda maske kullanımına yönelik denetim yapıldı. Tedbirler kapsamında oluşabilecek yoğunluğa karşı semt pazarının giriş ve çıkışları barikatla kapatılarak, maskesi olmayan vatandaşlar pazar yerlerine alınmadı. Toplu taşıma kullanmak isteyen vatandaşlara ise maske dağıtılarak kurallara uyulması konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek meydanı olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 20 yaş altındakilere ve 65 yaş üstündekilere yönelik denetim yaptı. Ekipler, cadde ve sokaklarda gördüğü gençlerin kimlik kontrolünü yaparak, yasak kapsamında kalanları evlerine gönderdi.

Pazarda alışveriş yapan ve toplu taşıma kullanan vatandaşlar, tedbirlerin arttırılmasının çok uygun bir karar olduğunu ve eldiven ve maske kullanımına dikkat ettiklerini ifade etti.

Gaziantep'te koronavirüs denetimleri

Kaynak: DHA

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Gaziantep'te koronavirüs denetimleri
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