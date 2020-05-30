Gaziantep'te korona virüs uygulamaları devam ediyor
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Gaziantep'te korona virüs uygulamaları devam ediyor

Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında en çok ceza yazılan kent olarak dikkat çeken Gaziantep'te, kısıtlamaya uymayan vatandaşlara yönelik uygulamalar aralıksız devam ediyor.

Gaziantep'te korona virüs uygulamaları devam ediyor
30.05.2020 13:14 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:18

Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında en çok ceza yazılan kent olarak dikkat çeken Gaziantep'te, kısıtlamaya uymayan vatandaşlara yönelik uygulamalar aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30-31 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan kentlerden biri olan Gaziantep'te, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü kısıtlamaya uymayan vatandaşlara yönelik uygulamalar devam ediyor. Türkiye genelinde, korona virüs süreci boyunca en çok cezanın yazıldığı kent olarak öne çıkan Gaziantep'te, polis ekipleri, şehrin hemen hemen her kavşağında uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Kavşaklarda trafik kontrol noktaları oluşturan ekipler, gelen giden tüm araçların ve yayaların izin belgelerini kontrol ediyor. İzin belgesi olanların geçişine izin veren ekipler, izin belgesi olmadan dışarı çıkan vatandaşlara ise 3 bin 150 liralık ceza yazıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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