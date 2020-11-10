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Gaziantep'te korona virüs denetimleri

10.11.2020 14:28 | Son Güncelleme: 10.11.2020 14:33
Gaziantep'te korona virüs denetimleri

Gaziantep'te korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri denetimleri yapıldı.

Gaziantep'te korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerleri denetimleri yapıldı. 8 iş yeri denetlenirken, 14 kişinin de GBT sorguları yapıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Çocuk şube müdürlüğü ekiplerince kontrollü sosyal hayat dönemi kapsamında il genelinde iş yerlerinde denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde,4 internet kafe, 1 iddaa ve ganyan bayi, 3 büfe, market, tekel bayi denetlendi.

Yapılan iş yeri denetimlerinde ve gerçekleştirilen GBT sorgularında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te korona virüs denetimleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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