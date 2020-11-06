Gaziantep'te korona virüs denetimleri
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Gaziantep'te korona virüs denetimleri

06.11.2020 12:22 | Son Güncelleme: 06.11.2020 12:27
Gaziantep'te korona virüs denetimleri

Gaziantep'te korona virüs tedbirleri kapsamında iddia bayı, internet kafe, market ve büfeler denetlendi.

Gaziantep'te korona virüs tedbirleri kapsamında iddia bayı, internet kafe, market ve büfeler denetlendi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, korna virüs tedbirleri kapsamında, 5 internet kafe, 1 iddaa ve ganyan bayi, 9 büfe, market ve tekel bayi denetlendi. Yapılan denetimlerde iş yerlerinde herhangi bir kural ihlaline rastlanılmadığı öğrenildi.

Öte yandan 18 kişinin GBT kaydına bakılarak herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te korona virüs denetimleri
Gaziantep'te korona virüs denetimleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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